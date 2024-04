"Das schweigende Klassenzimmer": Kritik zum Spielfilm von Lars Kraume

Die mitreißende Geschichte "Das schweigende Klassenzimmer" versetzt die Zuschauer in das Jahr 1956 in die DDR. Lars Kraume spart nicht an ungeschönt, drastischen Bildern und macht den Film damit zu einem intensiven Erlebnis.

Bilder des Aufstands in Ungarn

Die DDR im Jahre 1956: Die beiden Schüler Theo (Leonard Scheicher) und Kurt (Tom Gramenz) schleichen sich bei einem Ausflug nach Westberlin ins Kino. Dort sehen sie in der Wochenschau Bilder vom Aufstand in Ungarn gegen die russische Besatzung. Zurück in Stalinstadt erfahren sie und ihre ganze Klasse von der blutigen Niederschlagung der Aufstände. Viele Menschen sind dabei ums Leben gekommen – einschließlich ihres Fußballidols Ferenc Puskás – so die Berichte. Kurzerhand beschließen die Jugendlichen, den nächsten Schultag mit Schweigen in Gedenken an die Opfer zu beginnen. Als die Schulbehörde davon erfährt, zieht das weitere Kreise, der Volksbildungsminister (Burghart Klausner) stempelt die Abiturienten als Konterrevolutionäre ab.