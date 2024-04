"HumorZone 2024 – Die Gala": Kritik zum Comedy-Festival mit Olaf Schubert im Ersten

"Comedy, Kabarett und Dings mit Klavier"

Die Vorgabe lautet: "Comedy, Kabarett und Dings mit Klavier." Mit diesem Dreiklang hat sich die "Humorzone"-Reihe, deren Abschlussveranstaltung "HumorZone 2024 – Die Gala" das Erste im Spätprogramm zeigt, zum nach eigenen Angaben größten Comedy-Festival Ostdeutschlands entwickelt. Gastgeber und Schirmherr ist von der ersten Stunde an der gebürtige Dresdener Olaf Schubert, der sich scherzhaft auch schon mal als "Betroffenheitslyriker" bezeichnet hat. Er führt Publikum und Gäste nun durch eine Jubliäumsveranstaltung zum zehnjährigen Bestehen. Devise: "Es darf auch geschunkelt werden." An anderer Stelle meinte er in typisch trockener Manier: "Man darf auch mal lachen müssen!"