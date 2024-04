"Gestrandet in den Flitterwochen": Das Kennenlernen im Paradies - Traum oder Albtraum?

Los geht es mit Nadin und Niklas sowie Jörn und Saskia. Die beiden Paare wagen den Sprung ins kalte (oder eher ins warme) Meerwasser und trauen sich. Doch folgt schon bald das böse Erwachen? Immerhin war der Sender so nett, eine Hochzeitstorte, Obst und ein paar Konserven am einsamen Strand zu platzieren. Dazu gibt es noch ein Bett. Feuer machen müssen die Paare selbst, ebenso wie weitere Nahrung finden. Dafür gibt es neben einer Machete auch noch einen Hammer, beispielsweise um Kokosnüsse zu knacken. Dass sie hier wirklich die nächsten 14 Tage leben, scheint den Paaren zu Anfang nicht präsent zu sein. Viel aufregender ist das gegenseitige Kennenlernen.

Gibt es schon die erste Ehekrise im Paradies?

Niklas und Nadin lassen sich unterdessen die Hochzeitstorte schmecken, ohne zu ahnen, dass das Thema Essen noch zu Schwierigkeiten führen könnte. Beim ersten Kochen am nächsten Tag, kann Niklas zwar stolz ein Feuer entfachen, doch die bereitgestellten Konserven will Nadin noch nicht alle aufbrauchen. So schnell schmeißt Niklas die Flinte aber nicht ins Korn: Aus einem Garn will er sich ein Netz zum Fischefangen knüpfen. Für Nadine ist Niklas‘ Sprunghaftigkeit ein möglicher Reibungspunkt, wie sie zugibt: „Ich glaube schon, dass das noch ein Thema werden könnte, wenn er immer so euphorisch ist und immer so viel Hektik verbreitet.“ Ob hier schon die erste Ehekrise ansteht?