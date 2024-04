Ungeziefer und Brandwunden beim "perfekten Dinner" in Stuttgart

Am zweiten Tag der "perfekten Dinner"-Woche aus Stuttgart wurde bei Gastgeberin Fabienne ein kulinarischer Spaziergang entlang des Jakobswegs gezaubert. Doch ein ungebetener achtbeiniger Besuch am Tisch und Brandverletzungen in der Küche sorgten für einen Schreck.

Vorspeise: Pinxos – Baskische Tapas

Hauptspeise: Cerdo a la sidra asturiana – Ibericoschwein nach astruianischer Art

Nachspeise: Tarta de Santiago con aromas de España – Kuchen aus Santiago de Compostela an Aromen Spaniens

Beim Zubereiten wird ihr ihre zupackende Art – laut Thomas (50) "sehr kommunikativ, aber mit Hand und Fuß" – jedoch zum Verhängnis: Als Fabienne für die Tapas die Tortilla in der Pfanne wenden will, greift sie beherzt direkt an den Pfannenboden und verbrennt sich an beiden Händen. "Jetzt merke ich erstmal, dass man ständig seine Daumen braucht", versucht sie die Brandblasen mit Humor zu nehmen.