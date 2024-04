Bei "Lanz": Militärexperte warnt vor Atomangriff Irans: Raketen könnten "relativ schnell mit Atomsprengkörpern bestückt werden"

Mit rund 300 ballistischen Rakten und Drohnen hat der Iran in der Nacht zum Sonntag Israel angegriffen – ein Vergeltungsakt nach dem israelischen Angriff auf ein iranisches Konsulat in Damaskus Anfang des Monats. "Es war der massivste Angriff dieser Art, den je ein Land auf ein anderes gestartet hat", kommentiere Markus Lanz die Attacke in seiner Sendung am Dienstag. "Es ist sehr gut ausgegangen aus einer israelischen Perspektive, aber es hätte auch anders ausgehen können", so Militärexperte Carlo Masala – denn die Raketen richteten verhältnismäßig geringen Schaden an. Gleichzeitig ergänzte Masala im Gespräch mit dem ZDF-Moderator, dass er nicht glaube, dass es sich bei dem iranischen Angriff nur um "einen symbolischen Schlag" gehandelt habe.