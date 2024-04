"Klimbim"-Opa gestorben - Trauer um Wichart von Roëll

"Wieder viel zu hart": Vier Worte reichten Wichart von Roëll, um mit seinem Running Gag im kollektiven Gedächtnis unzähliger TV-Zuschauer aus den 70er-Jahren verhaftet zu sein. Als Meckeropa der "Klimbim"-Familie fand der Senior der TV-Familie immer wieder Gründe, um sich zu beklagen. Nun ist Roëll im Alter von 86 Jahren verstorben. Das bestätigte die Sprecherin seiner Schauspielagentur. Seinen Lebensabend hat der Schauspieler in einem Hospiz in Recklinghausen zugebracht.

Mit Monokel, Säbel und Morgenmantel wird der Schauspieler einem breiten TV-Publikum noch lange in Erinnerung bleiben. Mit dieser skurrilen Kostümierung verkörperte er neben Stars wie Ingrid Steeger, Elisabeth Volkmann, Horst Jüssen und Peer Augustinski den preußischen Militaristen-Opa Benedikt von Klimbim. "Das war für uns alle eine unglaublich prägende Zeit", schwärmte der Schauspieler 2019 im Interview mit "t-online" über die Jahre zwischen 1973 und 1979, in denen "Klimbim" auf Sendung war. Mit Wichart von Roëll verstarb das letzte noch lebende Mitglied des Ensembles.

Auch nach dem TV-Ende von "Klimbim" blieb der Schauspieler vor der Kamera präsent, etwa in der BR-Sketchshow "Kanal fatal" (1989 bis 1999) oder in der Daily-Soap "Lindenstraße", in der er eine Nebenrolle spielte. Letztmalig wagte sich der Schauspieler 2020 für eine Gastrolle in der RTL-Serie "Nachtschwestern" vor die Kamera.