Didi Hallervorden eckt mit Israel-Kritik-Gedicht an: Komiker wirft Regierung Völkermord vor

Hallervorden verurteilt den Terror der Hamas

Auch mit 88 Jahren ist Dieter "Didi" Hallervorden nicht auf den Mund gefallen. Der Komiker meldet sich regelmäßig zu gesellschaftlichen sowie politischen Themen zu Wort – und eckt damit immer wieder an. Das Gendern nannte er einen "künstlichen, politisch motivierten Eingriff in gewachsene Sprachstrukturen". Als das von ihm geführte Schlosspark Theater in Berlin im Zuge der Corona-Maßnahmen der Bundesregierung schließen musste, bezeichnete er das als "unverhältnismäßig und rechtswidrig".