Pamela Anderson feiert Comeback mit Remake der Kultkomödie "Die nackte Kanone"

Pamela Anderson war zuletzt vor sieben Jahren in einem Kinofilm zu sehen. Nun startet die Schauspielerin neu durch. Im Film-Remake der Kultkomödie "Die nackte Kanone" wird die 56-Jährige eine größere Rolle an der Seite von Liam Neeson übernehmen.

Wird Pamela Anderson das Erbe von Priscilla Presley antreten? Pamela Anderson und "Baywatch" – das gehört einfach zusammen. Als unwiderstehliche Rettungsschwimmerin stieg die Schauspielerin in den 1990er-Jahren zur umjubelten TV-Ikone auf. 2017 schaffte es der Stoff auch auf die Kinoleinwand – es war die bis dato letzte Kinorolle der 56-Jährigen. Doch nun steht offenbar Andersons Comeback bevor. Wie das US-Branchenblatt "The Hollywood Reporter" schreibt, übernimmt die US-Amerikanerin eine der Hauptrollen im Filmremake von "Die nackte Kanone". Im noch unbetitelten Film von Regisseur Akiva Schaffer wird Anderson neben Hauptdarsteller Liam Neeson zu sehen sein.

Recht viel mehr ist über die Neuauflage der kultigen Komödie indes noch nicht bekannt. So wurde die Handlung des Films zur Geheimsache erklärt. Vermutet wird aber, dass Neeson den Part des Chaos-Polizisten Frank Drebin übernimmt und damit in die Fußstapfen von Leslie Nielsen tritt. Derweil könnte Pamela Anderson laut Spekulationen das Erbe von Priscilla Presley antreten, die im Originalfilm von 1988 in die Rolle von Drebins Geliebter schlüpfte. Gewissheit gibt es für Kinofans offenbar im Juli 2025. Dann soll das Remake laut "The Hollywood Reporter" in den Kinos starten.

Netflix-Doku "Pamela: Eine Liebesgeschichte" "Die nackte Kanone" könnte für Pamela Anderson einen Neustart bedeuten. An den riesigen Erfolg mit "Baywatch", der ihr internationales Renommee einbrachte, konnte die heute 56-Jährige nie anknüpfen. Ihre erste große Kinorolle in "Barb Wire" avancierte 1996 zum Flop. Es folgten Rollen in Filmen wie "Scary Movie 3", außerdem gastierte Anderson in einigen Realityshows.

Präsent in der Öffentlichkeit blieb das vielfach gebuchte Playboy-Model trotzdem. Das lag auch an der von Kritikern gut rezensierten Dramaserie "Pam & Tommy". Mit Lily James und Sebastian Stan in den Hauptrollen beleuchtet das Hulu-Original von 2022 den Sextape-Skandal von Pamela Anderson und ihrem damaligen Ehemann Tommy Lee Jones im Jahr 1995. 2023 erschien zudem eine Netflix-Dokumentation, die Andersons Lebensgeschichte nachzeichnete: "Pamela: Eine Liebesgeschichte".

Die Filmreihe "Die nackte Kanone" basiert auf der kurzlebigen ABC-Serie "Police Squad!" (1982). Leslie Nielsen spielte darin die Rolle des dümmlichen, aber liebenswerten Polizisten Frank Drebin. An den Kinokassen räumte die Parodie groß ab und spielte weltweit 477 Millionen Dollar ein. Bereits im Jahr 2013 versuchte Paramount, ein Reboot von "Die Nackte Kanone" mit Ed Helms in der Hauptrolle zu realisieren, allerdings scheiterte das Projekt.