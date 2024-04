Gewalt und Tränen: So verrückt war das "Sommerhaus der Stars" 2023

Trockensex, Gewaltdrohungen und ein Notarzteinsatz: Die letzte "Sommerhaus der Stars"-Staffel hatte einiges zu bieten. Die Highlights im Überblick.

Wilde Szenen im Garten Gleich zu Beginn der ersten Folge zeichnete sich ab, wie verrückt diese Staffel der RTL-Show werden würde. Denn dem zweiten Paar, das an der Villa ankam, bot sich daher ein skurriles Bild: Claudia Obert lag in ihrem roten Kleid auf der Gartencouch, die Beine gespreizt und in die Höhe gestreckt. Ihr Partner, der 36 Jahre jüngere Max Suhr, lag im Anzug auf Claudia und vollführte eindeutige Bewegungen mit der Hüfte. Besonders gut kam das nicht an, doch die Aufmerksamkeit war dem Paar von diesem Moment an gewiss.

Der peinliche Liebesbrief Es war eine ungewöhnliche Aufgabe: Jeweils einer pro verbliebenem Pärchen sollten dem anderen einen romantischen Liebesbrief schreiben. Natürlich musste dieser laut vor der Gruppe vorgelesen werden. Hier und da flossen einige Tränen, vor Freude wohlgemerkt. Aleks Petrovic war als Letzter mit dem Lesen dran – und schockierte nicht nur seine Freundin Vanessa. „Wir meisterten mit Bravour das Exit-Game und schmissen die bis dato stärksten Gegner, Erik und Edith, raus. Anschließend saveten wir uns dreimal und zeigten vor allem uns, was für ein unglaublich starkes Team wir sind“, las Aleks aus seinem Protokoll vor, der doch eigentlich ein Liebesbrief sein sollte. „Wenn du mir sowas geschrieben hättest, ich wäre richtig sauer gewesen“, stellte Riccarda gegenüber Maurice klar. „Wie ein Militärprotokoll“, lästerte Maurice später am Tisch. Vanessa ließ sich kaum etwas anmerken, verriet aber später: „Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich gesehen habe, was die anderen Männer geschrieben haben, war ich enttäuscht.“

Walentinas Ausraster Ob gegen ihren "Lieblingsfeind" Aleks Petrovic, ihren Verlobten Can Kaplan oder gegen andere Bewohner vom "Sommerhaus der Stars", Walentina teilte in der ganzen Staffel verbal aus. Aleks wurde als "Lappen" beleidigt und auch ihr Partner Can Kaplan durfte sich einiges von ihr anhören. Die 23-Jährige drohte, sich von ihm zu trennen und in der Öffentlichkeit über ihn "auszupacken". Auch beim Paarspiel in der RTL-Show hielt sich das Reality-Sternchen nicht mit Beleidigungen zurück. Can wurde dabei von ihr als "Minusmensch" mit einem "Scheiß-Schädel" bezeichnet. Von ihren Mitstreitern verabschiedete sich Walentina mit einem siegessicheren "Stinkefinger", nach dem klar wurde, dass sie und Can die Promi-WG in der zweiten Folge noch nicht verlassen mussten. Zuletzt erklärte die Blondine im "Sommerhaus", wie sehr ihr Verlobter von ihr profitieren würde. Nur durch sie sei die Anzahl seiner Follower gestiegen. Im Falle einer Trennung würde das für den Geschäftsführer eines eigenen Beauty-Unternehmens bedeuten, er müsse Instagram löschen.

Gigi Birofios Rauswurf Schon mehrere Wochen vor Ausstrahlung der Folge war die Reality-TV-Welt in Aufruhr: Immer wieder war von einer möglichen Schlägerei die Rede. In der sechsten Folge flogen zwar nicht die Fäuste, aber zumindest eine Hand. Gigi Birofios Hand, um genau zu sein. Sie schnellte in Richtung Gesicht von Can Kaplan, dem Verlobten von Reality-Sternchen Walentina Doronina. Die 23-Jährige sprang beherzt dazwischen und bekam offenbar auch etwas ab. "Frauenschläger!", brüllte sie außer sich vor Wut und sah schon "Gigis Karriere-Aus" gekommen. Gigi sah sein Fehlverhalten schnell ein und entschuldigte sich bei allen Beteiligten. Trotzdem warf RTL ihn und seine Partnerin direkt aus dem "Sommerhaus"; sogar die Staatsanwaltschaft ermittelte. Laut eigenen Angaben musste Can Kaplan später sogar vom Notarzt behandelt werden.

Aleks überschreitet eine Grenze Eigentlich hatten Aleks und Serkan abgesprochen, Arben und Justine aus dem Haus zu werfen. Der TV-Macho Aleks ignorierte jedoch die Absprache und stimmte für Maurice und Ricarda. Serkan verlor die Nerven und brüllte Aleks an: "Du hast deine Freundin in einer Show betrogen, was will man dir noch erwarten?". Damit spielte er auf Aleks' Fehltritte bei "Temptation Island V.I.P." an. Dort ging er im TV fremd und verließ er seine damalige Freundin für Vanessa. Der Muskelmann explodierte daraufhin erwartungsgemäß – und zog die damals einjährige Tochter von Serkan und Samira mit in den Streit: "Deine Tochter wird sich schämen für dich in zehn Jahren", behauptete er. Damit brachte Aleks sogar seine eigentlich dauerloyale Freundin Vanessa gegen sich auf. Wutentbrannt schrie sie ihn an: "So was sagt man nicht! Man zieht da kein Kind rein!" Es war, als wäre in der jungen Frau ein Damm gebrochen, denn sie stutzte ihren sieben Jahre älteren Freund noch weiter zurecht: "Du hast hier komplett verkackt und das sage ich dir als deine Partnerin. Ich finde es nicht gut, wenn man sich verhält wie ein wild gewordener Affe!", schrie sie, "das war ekelig!"