"Sommerhaus der Stars": Diese Beziehungen wurden durch die TV-Show zerstört!

Glückwunsch! Claudia Obert wurde am 25. September 62 Jahre alt. Natürlich wurde ihr Ehrentag mit Freund Max Suhr (25) und jeder Menge Alkohol gefeiert. "Heute schenke ich mir selbst eine Druck-Betankung, ich will vier Flaschen Schampus schaffen!", kündigte die Unternehmerin an. Der Geburtstag endete mit ihren "Saufkumpanen" in der Kneipe.

Weitere getrennte Sommerhaus-Paare

Und noch weitere Beziehungen gingen nach „Sommerhaus der Stars“ zu Bruch. So trennten sich Martin Semmelrogge und seine Sonja nach 20 Jahren Ehe im Jahr 2018 – rund ein Jahr nach ihrer Teilnahme an der Sendung. Sonja starb wenige Monate später. Helena Fürst und Ennesto Monté zogen 2017 in das Sommerhaus ein, zur Trennung kam es wenige Monate später. Interessanterweise wurde dieser Umstand schon vor der Ausstrahlung der Show bekannt. Auch bei Bert Wollersheim und Bobby Anne Baker, die 2018 in Staffel drei zu sehen waren, lagen Teilnahme und Trennung nicht weit auseinander. Am Tag nach der Ausstrahlung wurde das Ende der Beziehung öffentlich. Andrej Mangold und Jennifer Lange lernten sich 2019 bei „Der Bachelor“ kennen und lieben und waren ein Jahr später im „Sommerhaus der Stars“. Doch auch ihre Beziehung war nach dem verfluchten Reality-Format nicht mehr von langer Dauer.