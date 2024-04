"Breaking Bad"-Star wollte sich für Versicherungssumme töten lassen

Im Serien-Hit "Breaking Bad" fand Giancarlo Esposito seine Paraderolle. Als knallharter Anführer eines Drogenimperiums getarnt als Fastfood-Kette sorgte er als Gustavo Fring für Angst und Schrecken. Selbst vor Mord schreckte er nicht zurück. Wie Esposito nun in der US-Radiosendung "Jim & Sam" verriet, habe er sich vor Jahren selbst mit dem Thema eines arrangierten Mordes auseinandergesetzt – und zwar an sich selbst.

2008, also kurz vor seinem schauspielerischen Durchbruch, habe sich der Schauspieler in einer finanziell herausfordernden Situation befunden, erklärte der 65-Jährige. Damals dachte er an seine Kinder: "Mein Ausweg in meinem Kopf war: 'Hey, bekommt man eine Lebensversicherung, wenn jemand Selbstmord begeht? Bekommen sie das Geld?'", erinnerte sich Esposito. Sein Hintergedanke dabei: Dank des Geldes aus seiner Lebensversicherung würden seine vier Kids den finanziellen Problemen entkommen. Doch wie ihn seine Frau aufklärte, sei das bei einem Selbstmord schwierig.