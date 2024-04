"Tatort"-Star Wotan Wilke Möhring gesteht: "Alles gemacht, was irgendwie Geld bringt"!

Im NDR-"Tatort" spielt Wotan Wilke Möhring seit Jahren den aufrechten Kommissar Thorsten Falke. Nun bekannte der Schauspieler in einem TV-Interview, dass er als junger Mensch selbst mit dem Gesetz nicht immer ganz so genau genommen hat. Mit dem ProSieben-Magazin "taff" sprach Wilke Möhring über seine Zeit als Student in Berlin, wo er nicht nur als Türsteher arbeitete, sondern auch einen illegalen Club betrieb.

Der in Nordrhein-Westfalen (Kreis Lippe) geborene Möhring war nach der Wende nach Berlin gezogen. Dort begann er ein Studium der "Visuellen Kommunikation" an der Hochschule der Künste. "Ich habe als Student alles gemacht, was irgendwie Geld bringt", berichtete Möhring. Doch das Studium habe er bald "total langweilig" gefunden und seinen Lebensschwerpunkt verlagert: "Ich habe eigentlich mehr nachts gelebt als am Tag."