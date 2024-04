"Almania": Kritik zur ARD-Comedyserie mit Phil Laude

Spießer-Lehrer mit Vorliebe für oberpeinliche Floskeln trifft auf Problemschüler. "Almania" ist eine Comedyserie, die Erinnerungen an "Stromberg" und "Fack ju Göhte" weckt. Das Erste zeigt die acht neuen Folgen der zweiten Staffel nun in einer Nacht.

Zeki Müller war gestern – und doch ist der Geist von "Fack ju Göhte" in der Luft: In der ARD-Comedyserie "Almania" mit Phil Laude kollidiert die Lebensweise eines Spießer-Lehrers mit der Lebensrealität seiner Problemschüler, die er zur Mittleren Reife führen möchte. Ohne sein Schmalzzwiebel-Mettbrot geht für Frank Stimpel (Phil Laude, bekannt als Internet-Star der Truppe "Y-Titty") nichts. Außerdem lebt der Lehramtsaspirant mit Vorliebe für karierte Hemden und Nordic Walking seinen Hang zur Regeltreue aus und steht auf oberpeinliche Floskeln ("Bis spätersilie").

Kurzum: Stimpel ist "Deutschlands deutschester" Lehrer. Als solchen jedenfalls bewerben ihn die Macher der "Mockumentary", also der Comedyserie, die im "Stromberg"-Stil mit den Mitteln einer Dokumentation spielt. Das Erste zeigt die achtteilige zweite Staffel in einer Nacht.

Bierernst geht es in der flott inszenierten Comedy-Serie von Showrunner Phil Laude und Headautor Elmar Freels, deren Tonalität bisweilen an die "Fack Ju Göhte"-Filme erinnert, trotzdem nur selten zu. Vielmehr arbeiten sich die Macher meist unterhaltsam an Klischees über Deutsche ab, ziehen die schleppende Digitalisierung an den Schulen durch den Kakao und lassen Stimpel als Vertrauenslehrer samt Kummerkasten für den an Burnout leidenden Schulpsychologen einspringen.