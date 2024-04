SPD-Chef Klingbeil schmettert FDP-Vorschläge ab

Der Internationale Währungsfond prognostiziert Deutschland nur noch ein Miniwachstum von 0,2 Prozent. "Da muss dringend was passieren", findet auch Lars Klingbeil. Im "ntv Frühstart" am Montagmorgen bezeichnete der SPD-Vorsitzende die Wirtschaftskraft als vielleicht "mit die wichtigste Aufgabe, die wir jetzt in den nächsten zwei Jahren in dieser Legislatur haben". Den Vorschlägen, die die FDP in einem umstrittenen Papier hierzu formuliert hat, kann er allerdings nicht viel abgewinnen. "Ich möchte das nicht mit Konzepten der 90er-Jahre tun. Ich möchte das mit einer Wirtschaftspolitik tun, die auf der Höhe der Zeit ist." Das bedeute, Wirtschaft und Soziales nicht gegeneinander auszuspielen und einen Staat, der Geld für Investitionen in die Hand nimmt.