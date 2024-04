"Weltspiegel Doku: Nimmt uns Saudi-Arabien den Fußball?": Kritik zur ARD-Doku

Die "Weltspiegel Doku: Nimmt uns Saudi-Arabien den Fußball?" beleuchtet eine Entwicklung im Fußball, die auf große Kritik stößt. Immer mehr Fußballstars wechseln von europäischen Spitzenvereinen in die bis dato völlig bedeutungslose saudische Profiliga. Cristiano Ronaldo ist nur ein Beispiel. Wo soll das hinführen?

Im Sommer 2023 schien ein Beben die Fußballwelt zu erschüttern. Nach Cristiano Ronaldo wechselten zahlreiche Superstars aus Europa nach Saudi-Arabien – auch Weltfußballer Benzema und Brasilien-Idol Neymar, um nur die bekanntesten Namen zu nennen. Auf einmal hörte man immer wieder für europäische Ohren bislang fremde Vereinsnamen wie al-Hilal, al-Ittihad oder al-Nassr. Immer mehr bekannte Spieler wie Aleksandar Mitrovic (FC Fulham), N'golo Kanté (FC Chelsea), Roberto Firmino und Fabinho (FC Liverpool), Luiz Felipe (Real Betis), Sadio Mané (FC Bayern) oder Riyad Mahrez (Manchester City) kickten plötzlich in der Wüste. Warum?

Grund hierfür waren natürlich gut dotierte Verträge, und nach anfänglichem Staunen machte sich ein wenig Angst breit, dass Saudi-Arabien das europäische Selbstverständnis als Fußball-Nabel des Weltfußballs einfach weg- und leerkaufen würde. In der "Weltspiegel Doku: Nimmt uns Saudi-Arabien den Fußball?" geht der Fußball-Fan, Fußballer und ARD-Nahost-Korrespondent Ramin Sina der Frage nach, wie sein geliebter Sport im autoritär regierten Wüstenstaat am Golf tatsächlich funktioniert.

Wie verändern die saudischen Milliarden den Fußball?

Dabei verfolgt der 1990 in Tübingen geborene und in Stuttgart aufgewachsene Ramin Sina die rasante Entwicklung des Saudi-Fußballs gespannt und interessiert – ist angesichts der Veränderungen jedoch auch tief gespalten. Einerseits gönnt der junge Journalist den Menschen in seinem Berichtsgebiet das große Fußballerlebnis. Andererseits schüttelt er über die Unsummen, die hier im Spiel sind, den Kopf.