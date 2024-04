"Knossi": Interessante Fakten über Jens Knossalla

Knossi stellt sich gemeinsam mit Elton und Tim Mälzer in der neuen RTL-Show "Drei gegen Einen – Die Show der Champions" besonderen Herausforderungen. Doch wer ist der Streamer und Entertainer? Und welche interessanten Infos gibt es über Jens Knossalla? Hier gibt es die Übersicht.

Anrufe in Gameshows "Ich fand es einfach geil, meine Stimme im Fernsehen zu hören", berichtet Streamer und Entertainer Jens Knossalla – besser bekannt als "Knossi" – von seinem ersten Live-Kontakt mit dem Fernsehen. Das war im Jahr 2006. Er klingelte in dieser Zeit gerne bei Gameshows von 9Live durch und wurde immer wieder durchgestellt. Allerdings ging es ihm nach eigener Aussage nicht ums Gewinnen, sondern offenbar um den großen Auftritt. Vieles mag sich in der steilen Karriere des selbst gekrönten "König des Internets" seitdem verändert haben, doch das Showbusiness liebt er noch wie damals.

In der am Samstag startenden RTL-Sause "Drei gegen einen – Die Show der Champions" ist Knossi einer des titelgebenden Trios, das sich in zahlreichen Challenges beweisen muss. Gemeinsam mit Moderator Elton und TV-Koch Tim Mälzer tritt der 37-Jährige in der neuen Show gegen verschiedene Herausforderer an: Weltmeister, Olympiasieger, Rekordhalter oder einfach besonders talentierte Menschen von nebenan.

Knossi hat einen Likör, eine Modelabel, eine Pizzakette Knossi ist das Paradebeispiel für den gelungenen Sprung aus dem Netz in die alte Entertainment-Branche: Zuletzt moderierte er an der Seite von Victoria Swarovski die 16. Staffel von "Das Supertalent". Sein Gesicht sprang dem TV-Publikum unter anderem auch bei der "Promi-Darts-WM" (2024), "Let's Dance" (2023) oder dem "RTL Turmspringen" (2022) entgegen. Mit der "Promi Big Brother – Knossi-Edition" beim Streamingdienst Prime Video erfüllte sich das Kind des Reality-Fernsehens einen großen Traum. Längst ist er ein Streamer für den TV-Mainstream. Das Quoten-Desaster "Täglich frisch geröstet" (2021, RTL) steckte er schnell weg und ist inzwischen aus der TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken.

Der Sohn von Knossi Inzwischen hat Knossi seinen eigenen Likör (Alge), seine eigenes Modelabel (KROWNZ), mit "Happy Slice" eine eigene Pizzakette und einen Podcast ("1 auf die Ohren") selbstverständlich auch. Bei allem Erfolg blieb jedoch seine Ehe auf der Strecke, das Beziehungsaus mit seiner Partnerin Tamara gab er 2020 im Livestream bekannt. Beide verbindet jedoch eine Freundschaft sowie ihr gemeinsamer Sohn Elias, der 2019 das Licht der Welt erblickte.

Bereits nach der Schule, während seiner Ausbildung zum Bürokaufmann, setzte er seine Prioritäten: So sei er im dritten Lehrjahr zwei Monate ausgefallen, verriet er in einem YouTube-Video. Schließlich habe er sich bei einer Casting-Show gemeldet und "die wollten mich nicht gehen lassen". Nachdem er in der ProSieben-Gameshow "WipeOut – Heul nicht, lauf!" (2008) den vierten Platz unter 24 Kandidaten erreichte, wollte Knossi mehr. Anschließend war er in Scripted-Reality-Formaten wie "Richter Alexander Hold" oder "Richterin Barbara Salesch" im Fernsehen zu sehen. Im Supermarkt beschimpfte ihn eine ältere Dame einmal als "Vergewaltiger", natürlich war es nur seine TV-Rolle. Mit einem Gastauftritt bei GZSZ im Jahr 2013 wurde ein weiterer Traum wahr.

Poker-König und Angeln mit Sido Mit dem Pokerspiel fand Knossalla Mitte der Nullerjahre ein neues Hobby. In der ProSiebenSat.1-Sendezentrale löste er sogar einen Alarm aus: Als er sich beim Casting für "Pokerstars.de sucht das PokerAss" bewerben wollte und vor verschlossenen Türen stand, kletterte er kurzerhand über den Zaun. Knossalla wurde nicht nur eingeladen, er gewann das Turnier und verließ es 100.000 Euro reicher. Später erreichte er bei der "World Series of Poker" den 240. Platz unter 6.353 Teilnehmern. Den Anstoß zu seiner Streaming-Karriere erhielt er ebenfalls bei einem Poker-Event in Leipzig – vom Streamer Sturmwaffel (Frederic Fieger-Viehof).

Und ab dann ging es ab: Sein Twitch-Kanal "TheRealKnossi" ging durch die Decke, er setzte sich selbst die Krone auf, die zu seinem Markenzeichen wurde. Inzwischen verzeichnet er 2,3 Millionen Follower auf der Streamingplattform, hinzu kommen 1,54 Millionen Follower auf YouTube. Mehrtägige Streaming-Events wie das "Anglercamp", unter anderem mit Rapstar Sido, ziehen die Massen an. Das "Horrorcamp" hält aktuell den Rekord für gleichzeitig zugeschaltete Streamer. Sagenhafte 330.000 Menschen schauten gleichzeitig zu. "König" Knossi hat sein Publikum gefunden – nicht nur im Internet.