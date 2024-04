Streaming-Tipps der Woche: Infos zu "Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story", "Fight For Paradise", "Tracker" und "The Nun II".

Bei Disney+ wird es mit "Thank You, Goodnight" rockig! Die Doku-Serie blickt auf die Karriere von Bon Jovi. Die gefürchtete Gruselnonne aus dem "Conjuring"-Franchise kehrt mit "The Nun II" bei WOW zurück. Diese und weitere neue Streaming-Highlights gibt es hier in der Übersicht.

Valak avancierte zuletzt zu einer der meistgefürchteten Figuren der Horrorfilm-Welt, der Kinostart von "The Nun II" war im September für Genrefans ein echtes Großereignis. Ein Blick zurück: Schon im Film "Conjuring 2" (2016), der eine angeblich "wahre Geschichte" nacherzählte, war die damals noch namenlose Dämonen-Nonne (verkörpert von Bonnie Aarons) erstmals auf der Leinwand zu sehen. 2018 folgte dann "The Nun", neben "Anabelle" das zweite Spin-off aus dem "Conjuring"-Universum. Trotz eher schlechter Kritiken wurde der Nonnen-Horror zum umsatzstärksten Film im "Conjuring"-Franchise. Früh war klar, dass ein zweiter Teil folgen würde. Ab 26. April ist "The Nun II" nun bei WOW zu sehen. Was Disney+, Netflix und Co. in den nächsten Tagen sonst noch zu bieten haben, erfahren Sie in der Übersicht.

"The Nun II", WOW Schauplatz von "The Nun II" (ab 26. April bei WOW) ist diesmal eine Schule im Frankreich der 50er-Jahre. Wenige Jahre zuvor war die junge Schwester Irene (Taissa Farmiga) in Rumänien erstmals auf Valak getroffen. Nun kehrt die Nonne mit dem weißen Gesicht und den schwarz umrandeten Augen zurück, um an einem Internat für Angst und Schrecken zu sorgen. "Dieser Dämon war mal ein Engel, von Gott zurückgewiesen." Valak, so erklärt es ein Priester in "The Nun II", wurde all seiner Macht beraubt. Diese Macht möchte das Monster in Nonnengestalt nun zurückhaben. Und wieder ist es an Irene, im Namen des Herrn und zum Schutze der Kinder das Allerschlimmste zu verhindern. Ihr klarer Auftrag: "Du schickst dieses Ding zurück in die Hölle!" Genrefans wissen ziemlich genau, was sie erwartet: stimmungsvoller Gänsehaut-Horror mit einer Figur, die alleine dann schon gruselig ist, wenn sie nur in einer finsteren Ecke steht, und dazwischen viele Schockmomente. Bei der Fortsetzung führte Michael Chaves ("Lloranas Fluch", "Conjuring 3") Regie, die Grundidee für das Drehbuch entwickelte Akela Cooper ("M3GAN").

"Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story", Disney+ 40 Jahre Rock'n'Roll, verpackt in eine vierteilige Doku-Serie: Mit "Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story" blickt Disney+ ab 26. April auf die Historie einer der einflussreichsten Rockbands überhaupt. Unter Regie von Gotham Chopra begeleitet die Serie die Band von Februrar 2022 an. Mit bisher unveröffentlichten Videos und Bildern kommen die Macher den Musikern in ihrem beruflichen und privaten Wirken nahe, lassen Höhe- und Tiefpunkte Revue passieren. Zu Wort kommen die derzeitigen Bandmitglieder Jon Bon Jovi, David Bryan, Tico Torres, Phil X und Hugh McDonald. Aber auch Verwandte wie Jon Bon Jovis Ehefrau Dorothea Bongiovi und sein Bruder Matt Bongiovi teilen ihre Erinnerungen. Befreundete Stars wie Bruce Springsteen verleihen der Serie mit ihren Anekdoten eine zusätzliche interessante Note.

"Fight For Paradise", Netflix Eine Gruppe elf höchst unterschiedlicher Charaktere glaubt, dass sie den Sommer in einer Villa am Meer in Mexiko verbringen werden. Doch falsch gedacht: Kaum eingezogen, werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der achtteiligen Reality-Show "Fight for Paradise: Wem kannst Du trauen?" (ab 23. April, bei Netflix) wieder ausquartiert und in ein karges Camp im Wald verfrachtet. Doch es gibt einen Weg zurück in die Villa – und die Aussicht auf ein Preisgeld von 100.000 Euro. Der Coup: Wer in das Luxusanwesen ziehen darf, das entscheiden die Kandidatinnen und Kandidaten selbst. Sie dürfen im Beisein von Moderatorin Bonnie Strange regelmäßig je eine Person nominieren, die ihrer Meinung nach einen Platz in der Villa verdient. Der Gewinner oder die Gewinnerin darf weitere Mitbewohner wählen. Man muss in diesem Spiel also strategisch vorgehen und genau wissen, mit wem man sich verbündet – und wem man vertrauen kann. Die Macher bezeichnen das Format nicht ohne Grund als "Sozialexperiment" ... Bei "Fight For Paradise" handelt es sich um die deutsche Adaption des US-Formats "Surviving Paradise" von 2023.

"Tracker", Disney+ In der Drama-Serie "This Is Us – Das ist Leben" spielte Justin Hartley über sechs Staffeln den erfolglosen Schauspieler Kevin Pearson. Tragendes Element der auf mehreren Zeitebenen erzählten Geschichte war dabei stets die Liebe zu seinen Geschwistern und seinen Eltern. Weitaus weniger harmonisch verlief die Kindheit von Colter Shaw, den der inzwischen 47-jährige Justin Hartley nun in der neuen Serie "Tracker" (ab 24. April bei Disney+) spielt: Colters Vater ist vor Jahren unter mysteriösen Umständen gestorben, zuvor hatte er die Familie zu Selbstversorgern und Überlebenskünstlern gemacht. Von den erlernten Fähigkeiten profitiert Colter auch heute noch: Der Einzelgänger lebt in einem Wohnwagen und verdient sich seinen Lebensunterhalt damit, verschwundene Menschen aufzuspüren. Neben verzweifelten Privatpersonen freuen sich jedoch auch die Strafverfolgungsbehörden über sein Talent als Fährtenleser.

"Tracker" basiert auf dem Bestseller-Roman "Der Todesspieler: Ein Colter-Shaw-Thriller" von Jeffery Deaver. In den USA lief die erste Folge im Anschluss an den Super Bowl LVIII und erreichte damit 18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Showrunner ist Ken Olin, der ebenfalls an "This is Us" beteiligt war. Eine zweite Staffel ist bereits in Planung.