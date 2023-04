"Tetris": Alle Infos zum Spionage-Thriller bei AppleTV+

Das perfekte Spiel? Das ist "Poesie, Kunst und Mathematik – alles in magischer Symbiose", findet Henk Rogers (Taron Egerton). Damals Mitte der 1980er-Jahre reichten ein paar herunterfallende Steine, um die Gaming-Welt in Aufruhr zu versetzen. Das Problem dabei: Das perfekte Spiel ist perfekt abgeschirmt vom Eisernen Vorhang. Um die Lizenz für "Tetris" zu bekommen, muss Rogers in die Sowjetunion fahren: Es wird eine ziemlich abenteuerliche Reise, von der Apple TV+ ab 31. März erzählt.

Drehbuchautor Noah Pink und Regisseur Jon S. Baird stützen sich in "Tetris" auf wahre Begebenheiten, gönnen sich der Spannung wegen aber durchaus einige künstlerische Freiheiten. Aus dem Lizenzpoker, in dem neben Henk Rogers auch Nintendo und der damalige britische Medienmogul Robert Maxwell involviert sind, wird dadurch ein veritabler Spionagethriller vor dem Hintergrund des Kalten Krieges, mit einigen Abstrichen freilich. Moskau sieht in "Tetris" ein bisschen zu schäbig aus, viele Figuren sind etwas zu eindimensional: Die Bösen sind böse, die Gierigen sind gierig, die Idealisten sind idealistisch. Dazwischen gibt es nicht viel.

Tetris-Erfinder wird zum Verlierer

Fast noch spannender als die Geschichte, wie der Videospielklassiker auf den Gameboy kam, ist ohnehin die Erzählung vom Zerfall der Sowjetunion. In einer beiläufigen Szene unterhalten sich Henk und Tetris-Erfinder Alexei Paschitnow (Nikita Yefremov) über ihre Herkunft: Der eine wurde in den Niederlanden geboren, ist in New York City aufgewachsen, hat auf Hawaii studiert und lebt mit seiner japanischen Frau und den gemeinsam Kindern in Tokio. Der andere lebt seit seiner Geburt in der gleichen Wohnung in einem grauen Moskauer Wohnsilo.