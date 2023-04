"Was wir verbergen": TV-Kritik zum heutigen ZDF-Krimi

Im temporeichen ZDF-Krimi "Was wir verbergen" bekommt es die neue Hamburger Kommissarin Katharina Tempel (Franziska Hartmann) mit einem rätselhaften Fall zu tun. Nach einem Überfall ist ein Ärzte-Ehepaar verschwunden. Doch dann wird der Mann auf dem eigenen Hausboot gefesselt gefunden. Wo ist seine Frau geblieben? Und sind vielleicht Abtreibungsgegner die Täter?

Was wir verbergen Krimi • 03.04.2023 • 20:15 Uhr

Ein Ärzte-Ehepaar ist wie vom Erdboden verschwunden, ein Notruf wurde jäh unterbrochen. Schnelle Schnitte, häufiger Schauplatzwechsel suggerieren Tempo in diesem Krimi. Es gibt ja auch viel zu erzählen in "Was wir verbergen", denn offensichtlich will das ZDF mit dem vor wenigen Monaten bei ARTE erstausgestrahltem Film eine neue Reihe etablieren. "Ein Fall für Katharina Tempel" soll sie heißen. Die Parallele zu der gleichnamigen Kriminalhauptkommissarin aus der "Helen Dorn"-Reihe kommt nicht von ungefähr: "Katharina Tempel" ist eine Produktion der Network Movie Film- und Fernsehproduktion, die auch hinter der erfolgreichen "Helen Dorn"-Krimireihe steht. Und tatsächlich handelt es sich bei der von Franziska Hartmann gespielten Rolle um eine Figur aus "Helen Dorn", die inzwischen allerdings vom LKA zur Mordkommission gewechselt ist. Der Pilotfilm der neuen Reihe verheißt allerdings nichts Gutes. Zu vordergründig sind die familiären Verhältnisse der Kommissarin, ist ihre Ehe mit dem eigentlichen Krimi-Stoff verflochten.

Was gab es nicht schon alles zu erleben an privatem Malheur der Kommissare und Kommissarinnen in deutschen Fernsehkrimis? – Verlorene Söhne, störrische Töchter und stalkende Ehegatten, die es abzuschütteln galt. Katharina Tempel aber wird irgendwann von ihrem so tüchtigen Polizeisprecher-Gatten derart gewalttätig bedrängt, dass man sich ungläubig die Augen reibt. Katharina wird ausziehen, man ahnt es zu Beginn eines möglicherweise langen Krimireihen-Lebens.

Worum geht es in "Was wir verbergen"? Eine unglückliche Ehe: Könnte so etwas auch dem verschwundenen Ehepaar widerfahren sein? Hier wie dort ein langer, intensiver Kuss. Und doch täuscht offensichtlich die gespielte Szenerie. Alsbald finden die Kommissare den ärztlichen Ehemann im Hausboot des Paares auf, wer hatte ihn dorthin entführt? Und vor allem: Wo ist die Frau abgeblieben?

Beide führten zusammen eine "Kinderwunschklinik". Dass sie auf Initiative der Frau ins Leben gerufen wurde, ist nicht ausgeschlossen, ein jahrzehntelanger Kinderwunsch des Paares selbst blieb unerfüllt. Hier nun kommt ein heikler Punkt ins Spiel, der den Verdacht auf Klinikfeinde lenkt. Weil in der Klinik auch pränatale Vorsorge betrieben und im Falle einer Down-Syndrom-Diagnose abgetrieben wird, geraten die Mitglieder einer aggressiven Gruppe namens "Prolife 21" in Verdacht. Wollen die sich an "Kindsmördern" rächen?

Fehlende Empathie für Verdächtige und Opfer Der Ton unter den Kommissaren ist meist knapp und soldatisch (Regie: Francis Meletzky), ihren Recherchen fehlt Empathie mit Verdächtigen oder Opfern. Häufig wird zwischen Kommissar und Kommissarin die Lage besprochen, müssen die beiden die Erklärbären machen. Allerdings, zugegeben: Es kann kompliziert werden, wenn eine Frau ihren Mann loswerden will.

Für Franziska Hartmann, die zuletzt in Filmen wie "Sterne über uns" (als obdachlose Mutter eines Sohnes) und "Kalt" (als schuldig gewordene Erzieherin) sowie in der ZDF-Serie "Neuland" beeindruckte, hätte man sich, wenn schon, einen besseren Krimi-Einstieg gewünscht. Aber der Ehrentitel "Krimikommissarin" muss ja hierzulande wohl leider sein. Informationen zu einer Fortsetzung gibt es bislang nicht.

Was wir verbergen – Mo. 03.04. – ZDF: 20.15 Uhr