"Diese Ochsenknechts": Ist Jimi Blue Ochsenknecht ferngesteuert?

Auch in der zweiten Staffel der Sky-Serie "Diese Ochsenknechts" (hier bei WOW) geht es turbulent zwischen den Familienmitgliedern zu. Natascha macht sich Sorgen um ihren Sohn und erkennt ihn gar nicht mehr wieder. Doch Jimi Blue Ochsenknecht wendet sich von seiner Familie ab. Freudige Nachrichten gibt es allerdings von Cheyenne, die ihre zweite Schwangerschaft verkündete.

In Wien bereitet sich Cheyenne Ochsenknecht auf den Vienna Award vor, den sie als "Model of the Year" überreicht bekommt. Roter Teppich und Aufmerksamkeit sind eigentlich nicht ihr Ding. Deshalb geht ihr Mann Nino im Staffelabschluss von "Diese Ochsenkenchts" (Sky) davon aus: "Ich glaube nicht, dass Cheyenne ihr Leben lang in der Öffentlichkeit stehen wird." Mit ihren 22 Jahren ist Cheyenne ohnehin im Leben angekommen: "Ich bin schon sehr stolz auf mich, vor allem, weil ich in meinem Alter schon sehr viel erreicht habe und sehr viel geschafft habe und glücklich bin."

Natascha sucht Model-Jobs In Mailand sucht Mama Natascha ihr Glück bei den Model-Agenturen. Anders, als viele denken, hat sie durch die Scheidung keine Millionen auf dem Konto: "Ich habe nicht ausgesorgt. Klar verdiene ich super, das ist gar keine Frage. Aber ich habe auch viel höhere Kosten." Obwohl sie in der Mode-Metropole als No-Name startet, hat sie Ansprüche: "Unter 500 Euro stelle ich mich da auf gar keinen Fall hin, unter 1.000 Euro stelle ich mich da auch nicht hin." Immerhin wollen sie gleich zwei Agenturen unter Vertrag nehmen: "Das heißt also, ich kann auch ohne den Namen bestehen."

Jimi Blues Alleingänge beschäftigen Natascha weiterhin. "Wisst ihr was, macht euren Scheiß alleine", hat sich ihr Sohn aus dem Familien-Chat verabschiedet. "Im Moment sind ein paar düstere, traurige Wolken über unserer Familie im Bezug auf Jimi. Wo wir alle sagen, wir erkennen den irgendwie nicht mehr so wirklich wieder." Der Kontakt ist komplett abgebrochen: "Wir sehen ihn nie, wir kriegen ihn nie ans Telefon." Jimi hat seine Gründe: "Lasst mir doch einfach meine Ruhe, ich meld' mich dann schon von alleine." Ihn nervt Nataschas Einmischerei: "Ich bin f..cking 31." Den Vorwurf versteht seine Mutter gar nicht: "Kompletter Schwachsinn. Wir haben uns noch nie in Jimis Leben eingemischt, weil Jimi so stur ist."

Ist Jimi Blue Ochsenknecht ferngesteuert? Natascha erkennt ihren Sohn jedenfalls nicht mehr wieder: "Ich weiß, wie das ist, wenn man sich manchmal in Situationen verfährt und sich dann vielleicht auch noch beeinflussen lässt, wo man als Familie sagt: falscher Weg, nicht gut, nicht gesund." Doch sie will das Thema Laura-Marie Geissler lieber nicht vertiefen: "Wenn ich wieder über seine Freundin die ganze Zeit was sage, bin ich wieder der Idiot." Bisher war die Familie immer für Jimi da: "Wenn er sich falsch verstanden oder nicht unterstützt genug fühlt, da kann ich nur sagen, dass das einfach Bullshit ist." Natascha vermutet: "Irgendwie ist er ein bisschen ferngesteuert, glaube ich." Doch solange Jimi kein Verständnis für sein neues Leben bekommt, steht für ihn fest: "Das war's jetzt erst mal mit der Family."

Auch zu Wilsons Film-Premiere von "The Magic Flute" lässt sich Jimi Blue nicht blicken, obwohl die ganze Familie extra nach München gereist ist. "Das ist ein Statement, dass er nicht auftaucht. Dass wir genau wussten, er hat keinen Bock zu kommen", zuckt Natascha mit den Schultern. Auch Cheyenne kritisiert, dass ihr Bruder nur noch Zeit mit seiner Laura verbringt: "Anscheinend haben wir gerade nicht so wirklich Platz bei ihm." Wenige Stunden zuvor fand eine Aussprache innerhalb der Familie statt. "Die Aussprache ohne Öffentlichkeit war mir persönlich sehr, sehr wichtig. Ich wusste ja nicht, ob es eskaliert, ich wusste nicht, ob jemand zusammenbricht", erklärt Jimi.

Hitziges Familiengespräch Cheyenne gibt zu: "Laura und ich haben kein gutes Verhältnis, weil wir uns schon ab und zu gestritten haben, weil ich ihr auch einfach meine Meinung sage." Jimi resümiert die Aussprache: "Ich wurde einmal ganz kurz laut, weil meine Schwester wieder ein paar Sachen gesagt hat, die unüberlegt waren." Ihm ging es sehr nahe: "Es war ein sehr emotionales Gespräch. Ich habe selbst auch Tränen vergossen." Natascha zweifelt weiterhin an Jimis Glück: "Wenn der richtig happy wäre, würde der anders aussehen." Während sich Cheyenne den alten Jimi zurückwünscht, hat der sich von seinem alten Party-Ich verabschiedet: "Nur weil der alte Jimi vielleicht hier und da lustig war, heißt es nicht, dass er da immer glücklich war."

Cheyenne sorgt Nachwuchs Beim Logo-Dreh für die Doku in Berlin hat Cheyenne eine Überraschung für die Familie: "Mavie kriegt ein Geschwisterchen!" Sie rechnet zurück: "Es könnte wirklich in der Hochzeitsnacht passiert sein." Vier Monate später folgt die nächste Aufregung: Zum finalen Höhepunkt der Staffel findet Cheyennes Gender-Reveal-Party statt, organisiert von Natascha. Sogar Jimi kommt nach monatelanger Funkstille, allerdings möchte er an dem Tag nicht in die Dreharbeiten involviert werden. Warum, kann sich keiner erklären.

"Es war schon so auf Distanz", beschreibt Cheyenne das Wiedersehen. "Er hat sich extrem verändert. Für uns nicht so ins Positive." Zwischendurch hatten die beiden nochmal eine Aussprache mit dem Ergebnis: "Er geht seinen Weg, ich gehe meinen Weg. Das Verhältnis ist momentan auf Eis gelegt."