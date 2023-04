"Wer wird Millionär?": Günther Jauch genervt: "Das Problem sind Sie!"

Am Montagabend war einiges los bei "Wer wird Millionär?". Günther Jauch plauderte nicht nur eine spektakuläre Bordellgeschichte über einen deutschen TV-Boss aus, der RTL-Moderator schien von einer Kandidatin besonders genervt zu sein. "Sie wollen mich loswerden?", fragte sie. "Ja, ich gebe es zu", konterte Jauch.

"Welcher berühmte Berg ist für seine nahezu perfekte Kegelform bekannt?" Fudschijama, Montblanc, Tafelberg oder Uluru? "Es ist deswegen einfach, weil man nur nach der Form gehen muss", fand der Moderator. Die Kandidatin gab zu bedenken: "Ja, aber es wäre natürlich noch einfacher, wenn was gefragt wird, was ich auch weiß." Der Zusatzjoker verhalf ihr zur Lösung: Fudschijama.

"Das Problem sind Sie!"

32.000 Euro wert: "Wer veröffentlichte kürzlich als Essenz aus über drei Jahrzehnten seines Schaffens 'The Liechtenstein Tapes'?" Gerhard Richter, Julian Assange, Die Fantastischen Vier oder Dan Brown? Nachdem Isabel Neumerkel viel Zeit zum Nachdenken gebraucht hatte, drängte Jauch ungeduldig zur Eile. "Ich möchte noch gar nicht so schnell gehen, wir haben noch gar nicht so viel erzählt", fand Isabel Neumerkel. Jauch war offensichtlich anderer Meinung: "Oooooch", seufzte er und wand sich: "Das liegt sehr im Auge des Betrachters."