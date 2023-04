TV-Highlights zu Ostern: Klassiker, Action, Shows und "Tatort"

Die Ostertage leitet "Der Zürich Krimi" (20.15 Uhr, Das Erste) am Gründonnerstag mit Christian Kohlund in der Hauptrolle ein. Er muss seiner Kollegin Regula Gabrielli (Susi Banzhaf) helfen, da sie des Mordes beschuldigt wird. Fotoquelle: ARD Degeto/Graf Film/Roland Suso Richter

Imposante Kulissen wie diese durfte der Tierfilmer Andreas Kieling in 30 Jahren schon oft mit der Kamera einfangen. Fotoquelle: ARTE / Andreas Kieling

Jan Josef Liefers (links) und Michael Tsokos wissen, wie man spannende Fragen aufwirft - und gelegentlich überraschende Antworten findet. Fotoquelle: RTL

Auch die gelben Publikumslieblinge tummeln sich am Gründonnerstag im TV: Wer auf leichte Unterhaltung hofft, der schaue sich die "Minions" (20.15 Uhr, VOX). Fotoquelle: RTL / Universal Pictures and Illumination

Am Karfreitag (21.15 Uhr) läuft im ZDF eine Tragikomödie, die Axel Stein in der Rolle des sprunghaften Marco Meisner zeigt. Auf ihn und seine Tochter Fine Meisner (Maya Gallon) wartet nicht nur eine große Überraschung. Fotoquelle: ZDF/Luis Zeno Kuhn

Am Karfreitag nimmt "Das Traumschiff" (2016, 17.30 Uhr, ZDF) Kurs auf Palau. Lange bevor Florian Silbereisen das Kommando über das Steuer übernahm, verschlägt es das Team von Kapitän Victor Burger (Sascha Hehn, links) zur wunderschönen Unterwasserwelt von Palau. An seiner Seite steht Journalist Dirk Steffens. Fotoquelle: ZDF/Dirk Bartling

Am Karfreitag wird es düster bei ProSieben: Das Science-Fiction-Abenteuer von Steven Spielberg, "Ready Player One", läuft zur Primetime. Fotoquelle: ProSieben/Warner Bros Entertainment Inc. All rights reserved.

Jakob Fabian (Tom Schilling) arbeitet als Werbetexter im Berlin der späten Weimarer Republik. Erich Kästners 1931 erschienenes Buch "Fabian. Die Geschichte eines Moralisten" hat Dominik Graf in drei Stunden Film verwandelt, die dem Geist des Buches recht nahekommen. Fotoquelle: Hanno Lentz/ Lupa Film / ZDF / ARTE

"Vier Fäuste für ein Halleluja" (1971) läuft am Karfreitag, 20.15 Uhr, bei Kabel Eins. Bud Spencer (rechts) und sein Filmbruder "Der müde Joe" (Terence Hill) wollen richtige Ganoven werden. Fotoquelle: KabelEins/Tobis Film

Das Osterwochenende läutet eine leichte Liebeskomödie ein: "Schlaflos in Portugal" mit Livia (Ulrike C. Tscharre) und Martin (Oliver Mommsen) ist am Karsamstag um 20.15 Uhr im Ersten zu sehen. Fotoquelle: ARD Degeto/Florian Froschmayer

Matthias Opdenhövel ist als Moderator einer der wenigen Menschen, die die wahre Identität der Masken von Anfang an kennen. Fotoquelle: ProSieben / Willi Weber

Im Jahr 2019 war Will Smith (rechts) in der Realverfilmung des Disney-Zeichentrickfilmklassikers "Aladdin" (Karsamstag, 20.15 Uhr, SAT.1) erstmals als Dschinni zu sehen. Er versucht dem Straßenjungen Aladdin (Mena Massoud) zu helfen, die wunderschöne Prinzessin Jasmin zu erobern. Fotoquelle: Disney

Der Komiker Jack Black (rechts) schlüpft am Karsamstag in eine ernste Rolle: Als Onkel des kleinen Lewis (Owen Vaccaro) springt er nach dem Tod der Eltern des Jungen für sie ein. Cate Blanchett taucht als Nachbarin Mrs. Zimmermann in dem Film "Das Haus der geheimnisvollen Uhren" (20.15 Uhr, VOX) auf. Fotoquelle: RTL / © 2018 Storyteller Distribution Co., LLC.

Am Ostersonntag steuert Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen, Mitte) "Das Traumschiff: Vancouver" (20.15 Uhr, ZDF) an der Seite von Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth, rechts) und Navigationsoffizier Jan Riether (Karim Cherif) nach Vancouver. Fotoquelle: ZDF/Dirk Bartling

Am Ostersonntag feiert Carinna Harfouch ihre Premiere als "Tatort"-Kommissarin. Im "Tatort: Nichts als die Wahrheit" (20.15 Uhr, ARD) ermittelt sie an der Seite von Mark Waschke in Berlin. Teil zwei des Krimis folgt am Ostermontag - ebenfalls zur besten Sendezeit. Fotoquelle: rbb/Pascal Bünning

In "The Gentlemen" (Ostersonntag, 20.15 Uhr, ProSieben) brillieren die Schauspieler Michelle Dockery (Rosalind Pearson) und Matthew McConaughey (Mickey Pearson). Fotoquelle: LEONINE Studios

Was wäre ein Ostersonntag ohne "Ben Hur"(20.15 Uhr, ARTE)? Der Monumentalfilm (1959) zeigt Charlton Heston in der Rolle des Judah (rechts) und Hugh Griffith als Scheich Ilderim. Fotoquelle: © Warner Bros. Entertainment, Inc.

Auch Kabel Eins setzt am Ostermontag auf einen Klassiker: Bei "Jumanji" (20.15 Uhr) handelt es sich nicht um das Remake, das 2019 auf die Moderne adaptiert wurde, sondern um den kultigen Abenteuerstreifen mit Robin Williams als Alan (rechts) und Bradley Pierce als Peter. Fotoquelle: 1995 TriStar Pictures, Inc. All Rights Reserved.

Mit "Gemini Man" ist am Ostermontag (20.15 Uhr, ProSieben) für die nötige Action gesorgt. Will Smith kommt dabei eine Doppelrolle zu. Fotoquelle: 2019 Paramount Pictures. All Rights Reserved. / Ben