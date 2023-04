"The Big Bang Theorie"-Star Kaley Cuoco verrät namen ihres Kindes

ARTE-Dreiteiler

"Evangelikale – Mit Gott an die Macht": Was macht die Glaubensgemeinschaft so problematisch?

Auf der Welt bezeichnen sich rund 660 Millionen Christen als Evangelikale. Und ihre Anhängerschaft wächst weiter. Schätzungsweise 800 Millionen könnten es in wenigen Jahren sein. Wie schaffen es die Evangelikalen so schnell zu wachsen? Und was macht die Glaubensgemeinschaft so problematisch? Der ARTE-Dreiteiler beleuchtet die Gemeinde weltweit.

