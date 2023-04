Kiefer Sutherland warnt: "Wir alle sind Opfer der Algorithmen"

Nachdem Schauspieler Kiefer Sutherland von 2001 bis 2010 im Serien-Hit "24" in der Rolle als Anti-Terror-Agent Jack Bauer brillierte, mimt er nun, mit immerhin 56 Jahren, erneut einen kernigen Action-Helden. In der Thriller-Serie "Rabbit Hole" (zu sehen auf Paramount+ und über Sky Q) schlüpft Sutherland in die Rolle des Spions John Weir, dessen Welt vom einen auf den anderen Tag vollkommen auf den Kopf gestellt wird. "Action-Filme haben mich schon als junger Kerl am meisten inspiriert. Ich wollte schon immer ein Teil dieser Welt sein, und es erfüllt mich bis heute mit Stolz, diese Filme und Serien machen zu dürfen", so der Sohn von Hollywood-Legende Donald Sutherland gegenüber der Agentur teleschau.

Seit seinem internationalen Durchbruch mit 17 Jahren konnte Sutherland jede Menge Erfolge in der Filmindustrie feiern und sahnte unzählige Preise wie den Emmy oder Golden Globe ab. Dennoch erklärte der Schauspielstar mit ernstem Blick, dass ihm so manche Veränderung in den letzten Jahren mit Sorge erfüllt. Gegenüber führte der 56-Jährige aus: "Die Welt ist kleiner geworden. Die Welt hat sich geändert. Die Technologie ist mittlerweile so weit vorgeschritten. Das merke ich nicht nur beruflich, sondern auch privat. Es ist komisch, zu sehen, wie mein Enkelsohn vor ein paar Jahren am Computer tippen konnte, noch bevor er das Schreiben gelernt hat." Sutherland weiter: "Das alles verstehe ich einfach nicht so ganz."