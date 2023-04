40 Jahre Tabaluga! SAT.1 feiert mit großer Gala und Promis

Vor 40 Jahren hauchte Peter Maffay dem kleinen, grünen Drachen Tabaluga das Leben ein. Zum Geburtstag des beliebten Feuerspuckers schenkt Sat.1 eine große Gala. Zahlreiche prominente Freuden vollen das Jubiläum mit einer "musikalischen Zeitreise durch vier Jahrzehnte" feiern.

Er ist mit Sicherheit eine der bekanntesten Märchenfiguren Deutschlands: Tabaluga, der kleine grüne Drache, begeistert seit seiner Erschaffung im Jahr 1983 Generationen von Fans. Zum 40. Geburtstag schenkt SAT.1 dem freundlichen Feuerspucker nun eine eigene zweistündige Gala: "Happy Birthday Tabaluga! Die große Show mit Peter Maffay und Freunden" ist am Ostermontag, 10. April, um 20.15 Uhr, zu sehen. Der Sender verspricht "eine musikalische Zeitreise durch vier Jahrzehnte". Mit dabei sind natürlich auch Tabalugas geistige Väter.

Diese Promis bei der Tabaluga-Gala mit Rockmusiker Peter Maffay, Kinderliedermacher Rolf Zuckowski und Maffay-Textautor Gregor Rottschalk haben die Figur einst gemeinsam erschaffen. An die Anfänge erinnern sie sich im Rahmen der Gala gemeinsam zurück. Dabei war ausgerechnet Maffay anfangs alles andere als begeistert von der Idee: "Ich bin doch nicht der Märchenonkel der Nation", lautete seine erste Reaktion auf das Konzeptalbum für Kinder. Dann jedoch erkannte er die "Riesenchance", wie er einst in einem teleschau-Interview erzählte: "Man kann in diesen Geschichten Kreativität entfalten, kann sich ausleben. Es gibt da keine musikalischen No-Gos."

Das Ausmaß der musikalischen Bandbreite, die sich vom ersten Album "Tabaluga oder die Reise zur Vernunft" (1983) bis hin zum siebten Album "Tabaluga – Die Welt ist wunderbar!" (2022) erstreckt, ist auch in der SAT.1-Geburtstagsgala zu spüren: Gemeinsam mit Gaststars wie Beatrice Egli, The BossHoss, Wincent Weiss oder Max Giesinger singt Gastgeber Peter Maffay die größten Hits aus "Tabaluga". Positive Hymnen wie "Ich fühl' wie du" sind dabei ebenso vertreten wie die fast schon philosophischen Texte wie etwa in "Nessaja", auch bekannt unter dem Titel "Ich wollte nie erwachsen sein".

"Unser kleiner grüner Freund ist lebendiger denn je" Das aktuelle Album "Tabaluga – Die Welt ist wunderbar!" handelt vom Klimawandel, und auch sonst scheute sich der inzwischen 73-jährige Maffay nicht vor gesellschaftlichem Engagement: "Unser kleiner grüner Freund ist lebendiger denn je", sagt der Schirmherr der "Tabaluga-Kinderstiftung", "und verkörpert nach wie vor jene Werte, die im Leben wichtig sind: Respekt im Umgang miteinander, Empathie und den nie nachlassenden Willen, den Schwachen, ob jung oder alt, zu helfen."

SAT.1-Senderchef Daniel Rosemann ist selbst Fan des grünen Drachen: "Tabaluga hat meine Kinder heute genauso verzaubert wie einst mich als Kind", sagt er: "Tabaluga schafft, was heute selten gelingt: Tabaluga verbindet Generationen." Wie die Abenteuer des kleinen Drachen, ob als Musik, Zeichentrickserie oder Kinofilm die Kindheit prägen können, erzählen unter anderem Stars wie Maite Kelly oder Giovanni Zarrella im Gespräch mit Moderator Thore Schölermann, während Heinz Hoenig ("Arktos") und Uwe Ochsenknecht ("Kameliendame") in Erinnerungen an ihre Zeit auf der Tabaluga-Bühne schwelgen.