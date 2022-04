Mario Barth deckt auf: Drei neue Folgen bei RTL

Der selbsternannte Fürsprecher der "kleinen Leute" stellt wieder einmal Fälle vor, in denen es doch nicht so ganz rundzulaufen scheint im vermeintlich perfekt organisierten gesellschaftlichen Miteinander Deutschlands.

Mario Barth kämpft gegen angebliche oder tatsächliche Behördenwillkür, gegen offensichtlich wenig durchdachte Vorschriften und Regelungen sowie gegen das von ihm und seiner Redaktion so empfundene sinnlose Verpulvern von Steuergelder an. Dabei stellt er sich – unterstützt von prominenten Stichwortgebern, die oft auch als "Spürnasen" der Reihe dienen – beherzt dem galoppierenden Amtsschimmel in den Weg. Als Einwohner Berlins, wo nicht nur der lange als "Pannenflughafen" gescholtene neue Airport BER liegt, dürfte Barth wieder oft aus seiner unmittelbaren Nachbarschaft berichten.