Justin Long und Kate Bosworth sind offiziell ein Paar

Auf charmante Art und Weise hat US-Schauspieler Justin Long (43, "Er steht einfach nicht auf Dich") seine Beziehung mit Kollegin Kate Bosworth (39, "Superman Returns") öffentlich gemacht. Im Gespräch mit "The Viall Files"-Moderator Nick Viall (41) erklärte Long die Gefühlszwickmühle, in der er sich seit seiner Liebe zu Bosworth befindet. Einerseits wolle er ununterbrochen darüber reden, am liebsten sogar "vom Dach brüllen", wie sehr er seine Partnerin liebe. Andererseits wolle er die Liebe "schützen" und bezeichnet sie als etwas "Heiliges".