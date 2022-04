Martin Rütter klärt auf: Wie erkennt man illegalen Welpenhandel?

Sie sind ein Traum vieler Familien: Mit Beginn der Corona-Pandemie 2020 stieg der Verkauf von Welpen deutlich. Schließlich galt das Gassi-Gehen als einer der wichtigen Gründe, um die eigenen vier Wände im ersten Lockdown verlassen zu dürfen. Diesen Trend machten sich leider auch dubiose Anbieter zu Nutzen, wie eine neue Reportage bei VOX am Dienstag, 5. April, um 20.15 Uhr zeigt: In "Martin Rütter – Das gnadenlose Geschäft mit den Welpen" begibt sich der bekannte TV-Hundetrainer auf die Suche nach illegalen Angeboten in Deutschland und in Ungarn.