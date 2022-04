Florian David Fitz bestätigt: Er ist Vater

Über das Privatleben von Florian David Fitz ist so gut wie nichts bekannt, Am Rande einer Filmpremiere hat er nun aber bestätig, dass er Vater ist.

Schauspielstar Florian David Fitz (47) hält sein Privatleben von der Öffentlichkeit fern. Auf der Premiere seines neuen Films "Eingeschlossene Gesellschaft" in Köln verriet er nun aber in einem Interview mit RTL : "Ja, ich bin Vater." Auf die Frage, was für ein Typ Vater er sei, erklärte er zudem, er sei ein "Freund von Freiheit".

"Eingeschlossene Gesellschaft" kommt am 14. April in die Kinos. Regie führte Sönke Wortmann (62) nach einem Drehbuch von Bestsellerautor Jan Weiler (54). Darum geht's in dem Film: An einem Freitagnachmittag klopft es unerwartet an der Tür des Lehrerzimmers eines städtischen Gymnasiums. Davor steht ein ehrgeiziger Vater (Thorsten Merten), der für die Abiturzulassung seines Sohnes kämpft - und bereit ist, dafür sogar bis zum Äußersten zu gehen.