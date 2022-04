Familienerbe: Kritik zum Film heute in der ARD

"Wozu hat man eigentlich G'schwister? Die kommen immer erst, wenn alles schon fertig ist", fragt sich die gestresste Maren Schlegel (Ulrike C. Tscharre) in breitestem Schwäbisch, als sie ihre Schwester Leo (Christina Hecke) und deren neue Lebensgefährtin – ihre "Assistentin", wie Leo behauptet – Lissai (Ivy Quainoo) beim Sonnenbaden beobachtet. Marens besagte "G'schwister", also Leo und ihr jüngerer Bruder Mattes (Lucas Prisor), sind an den Bodensee gereist, um ihren Eltern zur Rubinhochzeit einen seltenen Besuch abzustatten. Doch während sich das Trio mal mehr (Maren), mal weniger (Leo und Mattes) intensiv den Partyvorbereitungen widmet, geschieht hunderte Kilometer entfernt das Unvorstellbare: Die Jubilare kommen im Urlaub in der Uckermark bei einem Autounfall ums Leben.