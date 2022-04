Barbara Schöneberger macht sich über Tonpanne lustig

Barbara Schöneberger (48) hat am vergangenen Samstag ihr Moderationsdebüt bei "Verstehen Sie Spaß?" (Das Erste) gegeben. Gleich zu Beginn kam es jedoch zu Tonproblemen , sodass man ihr Opening mit Gesangseinlage im Fernsehen nicht zu hören bekam. Dem Quotenerfolg der Show tat dies keinen Abbruch. Und über die Tonpanne kann Schöneberger mittlerweile auch lachen, wie sie mit einem lustigen Clip beweist.

Auf Instagram postete sie ein Video, das offenbar in der Maske entstanden ist. Darin wird Schöneberger geschminkt und unterhält sich scheinbar angeregt mit der Make-up-Artistin. "Na, wie war's bei dir am Wochenende, Barbara?", wird sie gefragt. Schönebergers Antwort ist jedoch nicht zu hören: Die Lippen bewegen sich und sie gestikuliert dazu, es bleibt aber tonlos. "Ihr wisst schon, was ich meine", schrieb die Moderatorin unter den Clip.