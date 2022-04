Tagesthemen: 12-jähriges Mädchen spricht den Kommentar

Ella ist zwölf Jahre alt, geht in die sechste Klasse – und präsentiert am Dienstagabend den traditionellen Kommentar in der ARD-Nachrichtensendung "Tagesthemen". Grund für den ungewöhnlichen Meinungsbeitrag ist das 30-Jahre-Jubiläum des Inkrafttretens der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland. Nach Angaben des Norddeutschen Rundfunks ist Ella allerdings nicht das erste Kind, das in den "Tagesthemen" den Kommentar spricht: Bereits 2007 kam ebenfalls eine Zwölfjährige in dem Format zu Wort.