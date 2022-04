3sat-Doku "Hass im Netz": Das Internet ist kein rechtsfreier Raum

Der Ton im Netz wird, so der Eindruck, immer schärfer. Und manchmal sind die Hassbotschaften auch strafrechtlich relevant. Eine Doku zeigt, wie sich engagierte Strafverfolger zur Wehr setzen.

"Dich werden wir aus Deutschland herausprügeln!" – "Aufhängen den Drecksack!" – "Dem 'ne Kugel ins Hirn, vielleicht hilft es ja": Das Internet ist voll von Hass und Hetze, und noch immer denken viele Täter, dass das Netz ein rechtsfreier Raum sei, in dem jeder sagen könne, was ihm gerade durch den Kopf geht. Dass dem nicht so ist, zeigt eindrücklich die sehenswerte Dokumentation "Hass im Netz", die wenige Monate nach der Erstausstrahlung im Ersten nun erneut bei 3sat zu sehen ist.