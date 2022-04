Breisgau – Nehmen und Geben: Kritik zum Film im ZDF

Sie heißen alle Danzeisen, die Polizisten auf dem Freiburger Polizeirevier Südwest, das von ihnen selbst auch gerne "der Bullenstall" genannt wird. Skurril sind sie, diese merkwürdigen Badener, die alle so reden wie sonst im Fernsehen immer der Christian Streich vom berühmten SC Freiburg. In ihrem zweiten Fall, "Nehmen und Geben" (Regie: Thomas Durchschlag) wollen sie sich undercover als Gutmenschen erweisen. "Mir wolle ned auffalle!" ist ihre Devise, weil sie sich ja gerne am Rande der Legalität bewegen.

Irgendwie muss die versierten Autoren Andreas Heckmann und Michael Vershinin (vormals Illner) ein wenig der Mut verlassen haben bei ihrer Polizeiganoven-Komödie. Jedenfalls wirken die Ordnungshüter mit dem Streich-Akzent bei ihrer Maulwurferei recht brav. Sie sind, so ist es dezidiert geplant, "die Gude", die von den Reichen nehmen möchten und es den Armen geben. Dumm nur, dass der haftentlassene Familienvater, dem Onkel Daniel mit einem ganzen Koffer voller Scheine helfen möchte, das Geld einem Anwalt übergeben will, auf dass der ihm helfe, seinen kleinen Oskar zurückzuholen.

Kompliziertes Versteckspiel

Schwer zu sagen, was skurriler ist: die ganze Polizistentruppe – oder doch der hakelige Fall, bei dem Onkel Daniel vom Opfer der Rache beschuldigt wird. Halbtot soll er den Familienvater geschlagen und in die Dreisam geworfen haben, weil ihm doch die Frau einst in den Rücken schoss. Dabei hatte der damals doch ihr und dem kleinen Oskar helfen wollen, als sie der Vater schlug. Man wandelt also auf dem Drahtseil zwischen Ernst und Komik hin und her. Mit dem angedachten Witz klappt es nicht so ganz.