Verona Pooths Sohn von Golf-Internat suspendiert – das ist der Grund

An einer Elite-Schule bastelt San Diego Pooth an einer Karriere als Profi-Golfer. Nun wurde er suspendiert – seine Mutter Verona sieht's gelassen ...

Der Sohn von Verona Pooth (53) hat Ärger mit seinem Sportinternat. Wie die "Bild" erfahren hat, ist San Diego (18) für sechs Wochen vom Training an der IMG-Academy in Miami suspendiert worden. Der Grund: ein unerlaubter Besuch in einem Burger-Restaurant während eines Turniers in Tampa.