Alice Schwarzers Leben wird verfilmt – Nina Gummich spielt Hauptrolle

Am 3. Dezember feiert Alice Schwarzer ihren 80. Geburtstag. Wer mehr über die jungen Jahre der einflussreichen Journalistin und Feministin erfahren will, bekommt bald die Gelegenheit im Fernsehen. Nach dem Drehbuch von Daniel Nocke und Silke Steiner und unter der Regie von Nicole Weegmann entsteht derzeit in Paris und Köln der zweiteilige Fernsehfilm "Alice", wie das Erste mitteilte. Der Film soll das Leben der jungen Alice Schwarzer und ihren Weg hin zur Gründung der Zeitschrift "Emma" aufzeigen. In der Hauptrolle ist die 30-jährige Nina Gummich ("Ein Hauch von Amerika", "Unterleuten", "Charité") zu sehen.