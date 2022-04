Sisi: 2. Staffel kommt im Dezember 2022

In der zweiten Staffel bekommen Sisi und Franz mit der Geburt ihres Sohnes endlich den ersehnten Thronfolger. Doch das Glück wird von den Machtkämpfen in Europa überschattet. Otto von Bismarck droht damit, Österreich in einen neuen Krieg zu treiben. Sisi versucht mit aller Kraft, für ihren Mann und ihr Land da zu sein. Als sie in politischer Mission nach Ungarn reisen muss, trifft sie auf Graf Andrássy. Hin und hergerissen zwischen ihrem Ehemann und dem Rebellenführer steht Sisi irgendwann vor einer schweren Entscheidung.