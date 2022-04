Kühlschrank öffne dich! – Wie funktioniert die neue SAT.1-Show?

Oft sind es nur ein paar traurige Reste von den Mahlzeiten der Vortage: Pizza-Ecken, ein paar Eier, ein halb leerer Joghurt-Becher und in der Regel eine einsame Gurke. Wie lässt sich damit überhaupt "kochen"? Die neue SAT.1-Reihe "Kühlschrank öffne dich! – Das Duell der Kochprofis" nimmt die Ausgangsfrage ernst.

In einer Wettkampf-Herausforderung treten jeweils der Profikoch Alexander Kumptner und die "The Taste 2021"-Finalistin Hanna Reder gegen wechselnde Kulinarik-Experten-Duos an. Es geht darum, mit einfachen Mitteln und oft eher dürftigen Zutaten doch noch ein nettes Essen zu gestalten. Moderiert werden die sechs etwas anderen Koch-Shows von Ruth Moschner.