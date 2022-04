"Star Trek: Picard" – 3. Staffel wird zur Reunion

In "Star Trek: Picard" schlüpft Sir Patrick Stewart (81) erneut in die ikonische Rolle des Jean-Luc Picard. In der kommenden dritten Staffel wird der "Raumschiff Enterprise"-Captain auf mehrere Mitglieder seiner einstigen Crew treffen. Das hat der Streamingdienst Paramount+ mit einem Trailer angekündigt .

Diese Szene lässt nicht nur vermuten, dass sich Commander William T. Riker (Frakes) aus "Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert" (im Original: "Star Trek: The Next Generation") und sein damaliger Captain auf ein neues Abenteuer machen. Auch andere Besatzungsmitglieder aus der Kultserie, die erstmals in den späten 1980er Jahren erschienen ist, werden wohl buchstäblich mit an Bord sein.