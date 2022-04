Markus Söder fordert: Weniger Unterhaltung in ARD und ZDF

Gerade während der Corona-Pandemie bietet das Fernsehen für viele Zuschauerinnen und Zuschauer eine willkommene Ablenkung vom Alltag. Im klassischen TV und über Streaming-Angebote wie von Netflix oder den Mediatheken lassen sich viele Menschen von Serien, Shows und Spielfilmen unterhalten. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (55) übt nun allerdings Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Für den Politiker zeigen ARD und ZDF offenbar zu viele Unterhaltungsformate.

"Zu ihrem Auftrag gehört in gewissem Umfang Unterhaltung - aber nicht alles", erklärt Söder im Gespräch mit der Wochenzeitung "Die Zeit". Komiker seien etwa "bei einem Privatsender genauso gut aufgehoben". Außerdem könne man sich "darüber streiten, ob die ARD den hundertsten Degeto-Spielfilm braucht, wie 'Glück am Wörthersee' oder so ähnlich".