Zwei neue "Sherlock Holmes"-Serien mit Robert Downey Jr. geplant?

Schlüpft Robert Downey Jr. wieder in die Rolle des Kultdetektiv? Zwei neue "Sherlock Holmes"-Serien sollen derzeit in der Mache sein.

Die Serien befinden sich angeblich beim US-Streamingdienst HBO Max in einer frühen Entwicklungsphase. Das berichtet das Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" . Die Produktionen sollen auf den berühmten Erzählungen von Sir Arthur Conan Doyle (1859-1930) basieren.

Robert Downey Jr. (57) sei mit seiner Produktionsfirma Team Downey an der Entwicklung beider Serien beteiligt. Er soll demnach als einer der Executive Producer mitwirken. Zu diesem frühen Zeitpunkt sei noch nicht klar, ob der Hollywood-Star auch erneut als Kultdetektiv zu sehen sein wird.

2009 spielte Downey Jr. den Sherlock in Guy Ritchies (53) Film "Sherlock Holmes". An der Seite des Schauspielers trat damals unter anderem Jude Law (49) als Dr. Watson auf. 2011 kehrten die beiden in ihre jeweiligen Rollen für die Fortsetzung "Sherlock Holmes: Spiel im Schatten" zurück.