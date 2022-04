Andrij Melnyk widerspricht bei Maischberger Christine Lambrecht: "Stimmt nicht"

Die schrecklichen Bilder der Gräueltaten aus der ukrainischen Stadt Butscha und die aktuelle Corona-Politik waren am Mittwochabend die Themen in der ARD-Talkshow "maischberger. die Woche". Dabei widersprach der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk der jüngsten Aussage der Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, die Ukraine hätte um Geheimhaltung bei Waffenlieferungen gebeten.

Welche Schritte soll der Westen nach dem Massaker in Butscha nun gehen? Gabor Steingart hielt einen sofortigen Stop von Energielieferungen für die richtige Antwort. "Worauf wartet unser Bundeskanzler eigentlich, um unsere schärfste Waffe zu ziehen, den Verzicht auf russisches Gas und Öl", warf der "The Pioneer"-Herausgeber die Frage auf. Putin brauche für seinen Krieg Geld, das sollte ihm nicht mehr gegeben werden.

Diesen Punkt sah Ulrich Wickert anders. Der ehemalige "Tagesthemen"-Moderator befürchtete, dass Sanktionen nicht viel am Kriegsgeschehen ändern würden, besser wären Waffenlieferungen an die Ukraine. Doch was würde ein Embargo für Deutschland bedeuten? "Wir dürfen nicht so tun, als wenn die deutsche Wirtschaft zusammenbrechen würde", so Steingart. Anna Sauerbrey gab zu bedenken, dass es zu großen Problemen in der Pharma- und Chemieindustrie kommen könnte, wenn der Schalter sofort umgelegt werden würde und keine Energien mehr aus Russland fließen würden.