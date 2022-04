TV total mit Sebastian Pufpaff: Guido Cantz sieht Rote Karte

Das "krasse" Comedy-Duo

Was wurde eigentlich aus dem Kult-Duo Erkan und Stefan?

Trainingsanzüge, Bling-Bling-Kette und "voll krasse" Sprüche - so begeisterte das Comedy-Duo "Erkan und Stefan" Ende der 90er Jahre und in den frühen 2000ern seine Fans. Nach ihrem großen Erfolg verschwanden die beiden irgendwann von der Bildfläche. Was ist aus Erkan und Stefan geworden?

