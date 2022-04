In Therapie: Kritik zur 2. Staffel der ARTE-Serie

In Therapie

Anfang 2021 veröffentlichte das französische Erfolgduo Éric Toledano und Olivier Nakache, unter anderem Macher des Kinohits "Ziemlich beste Freunde", seine TV-Serie "In Therapie" bei ARTE. Es handelte sich dabei um ihre Version einer ursprünglich aus Israel stammenden, aber vor allem durch die amerikanische HBO-Adaption "In Treatment" bekannt gewordenen Fernsehidee: Ein Psychotherapeut empfängt pro Folge eine Patientin oder einen Patienten und geht am Ende der Woche selbst zur Therapie respektive Supervision. Danach entspinnt sich dieser Sitzungsreigen wieder von neuem – mit Therapiewoche zwei, sodass Zuschauende Fälle und Personen im Verlauf einer Staffel immer besser kennenlernen, sich Geheimnisse entspinnen, Situationen eskalieren oder klären.