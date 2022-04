"Grey's Anatomy": Kate Walsh feiert im Mai ihr Comeback

Für "Grey's Anatomy"-Fans gibt es bald ein Wiedersehen mit Kate Walsh alias Dr. Addison Montgomery. "Ich bin so aufgeregt, endlich wieder zu Hause zu sein", schrieb sie.

Auf Instagram hat die Schauspielerin ein Video von sich im weißen Kittel gepostet . Dazu schrieb sie: "Ich bin zurück in der Uniform und das kann nur eines bedeuten... #Greys Anatomy". Hinzu fügte sie das Datum ihres ABC-Comebacks: "Donnerstag, 5. Mai!"

Nicht nur die Fans, sondern auch die "Grey's Anatomy"-Kolleginnen und -kollegen können die Rückkehr kaum erwarten. So kommentierte Ellen Pompeo (52) den Beitrag mit Flammen- und Herz-Emojis. Patrick Dempsey (56) schloss sich mit einem Feuer-Emoji an.

Dass Kate Walsh in der 18. Staffel von "Grey's Anatomy" zu sehen sein würde, gab die Schauspielerin bereits im Herbst 2021 bekannt. In einem kurzen Clip auf dem offiziellen Instagram-Profil der Krankenhausserie bestätigte sie: "Das ist richtig: Dr. Addison Montgomery kehrt zurück ans Grey Sloan Memorial Hospital. Und ich bin so aufgeregt, endlich wieder zu Hause zu sein."