"Metal Lords": So cool ist der neue Film des "GoT"-Machers

"Game of Thrones"-Produzent D.B. Weiss macht in seinem ersten Netflix-Film drei Kids zu Metalheads und erklärt ihnen die Welt mit einer Handvoll Riffs.

Das Drehbuch soll "Game of Thrones"-Produzent D.B. Weiss bereits Anfang der 2000er geschrieben, dann aber wegen seiner Erfolgsserie "Game of Thrones" erstmal auf Eis gelegt haben. Nun lässt der bekennende Musikfan bei Netflix die Verstärker doch noch auf Anschlag drehen: Ab 8. April zeigen seine "Metal Lords" mit Gitarre, Schlagzeug und Bass, was Black Sabbath Justin Bieber voraus hat.

Die Welt zu verstehen, das ist ja insbesondere für Teenager eine ziemliche Herausforderung. Da kann man schnell mal verzweifeln. Doch wenn nichts mehr hilft, hilft Heavy Metal. Also lässt sich Kevin ("Es"-Star Jaeden Martell) von seinem Kumpel Hunter (Adrian Greensmith) überreden, die Band Skullf#cker zu gründen. Schlagzeug und Gitarre wären damit besetzt: Fehlt noch jemand am Bass.

Nach einiger Suche findet Kevin eine ziemlich unwahrscheinliche Kandidatin: Die Cellistin Emily (Isis Hainsworth) ist von der Marching Band der Highschool angeödet, was sie in wunderbaren Wutausbrüchen auch öffentlich kundtut. Mit dem Metal-Gefühl hat die Teenagerin allerdings (noch) nichts am Hut.

Tom Morello von Rage Against The Machine als Produzent dabei Aber ihre musikalische Fähigkeiten könnten die Eintrittskarte sein, um die Band endlich auf die große Bühne zu bringen und einen Bandcontest zu gewinnen. Dafür muss sich das Trio in der Coming-Of-Age-Geschichte allerdings noch zusammenraufen – und nebenbei noch die Teenage Angst überwinden und mit dem Erwachen zwischenmenschlicher Gefühle klarkommen. Für den passenden Sound dabei sorgt Rage Against The Machine-Gitarrist Tom Morello als ausführender Musikproduzent.