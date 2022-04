GNTM 2022: Lieselotte zofft sich mit ihren Konkurrentinnen

In der 10. Folge bei "Germany's Next Topmodel" geriet Lieselotte mit ihren Konkurrentinnen hart aneinander. Doch nicht nur die Streitereien untereinander zehrten an den Nerven der Nachwuchs-Models. In der zweiten Casting-Woche hieß es für Heidi Klums Mädels, unbedingt einen Job zu ergattern. Zwei Kandidatinnen konnten die GNTM-Chefin nicht überzeugen und mussten die ProSieben-Show verlassen.

Bei GNTM werden es langsam immer weniger Kandidatinnen, doch der Druck unter den Models steigt. In dieser Woche mussten die 14 Mädels alles geben, um bei potenziellen Kunden zu punkten. Denn "ein Model ohne Job ist kein Model", so eine Weisheit von Heidi Klum. Für das erste Casting für einen Haargummi-Hersteller sollte es sommerlich werden, dafür stand ein Set mit Früchten bereit. Die übermotivierte Sophie hatte mit sich und ihren Nerven zu kämpfen. Die 18-Jährige wollte dieses Mal alles anders machen und natürlicher rüberkommen. Doch ihre Posen mit einer Ananas als Mikrofon kam beim Kunden nicht gut an. Ganz anders lief es bei Luca, die sich ihren ersten Job schnappen konnte.

Viola sorgt für Verwirrung beim Kunden Beim zweiten Casting der Woche drehte sich alles um Schmuck. Dafür wurden Lou-Anne, Vanessa, Noella und Viola direkt vom Kunden angefragt. Die Vier sollten sich so umstylen, wie sie auch privat rumlaufen würden. Die Aufgabenstellung schien bei Viola nicht angekommen zu sein. Das Model mit den pinken Haaren schlüpfte in einen Blazer, erklärte dann allerdings, dass sie sich selbst so nicht anziehen würde. "Man hat den Eindruck, sie ist zwischen den Welten", bemerkte der Kunde bei der 21-Jährigen. Da kam Noella deutlich besser an. Die Berlinerin überzeugte mit Authentizität und angelte sich den Job. Ebenso konnte sich Vivian freuen. Die Blondine wurde von einem Shampoo-Hersteller als Markenbotschafterin ausgewählt.

"Jetzt werde ich langsam sauer" Große Aufregung gab es um Lieselotte. Die Frohnatur gab zu, sich nur aus Spaß und ohne besondere Ambitionen bei GNTM beworben zu haben. Diese Einstellung kam bei einigen der übrigen Models gar nicht gut an. "Man sollte es wertschätzen, hier zu sein", störte Noella dabei. Besonders Lou-Anne ärgerte der fehlende Ehrgeiz. "Wenn du das Gefühl hast, 'Ich sollte hier gar nicht mehr sein' – wir zwingen niemanden, hier zu sein", schmetterte die 18-jährige Lieselotte entgegen. "Respektlos" empfand die Berlinerin die Aussage und schimpfte zurück. "Jetzt werde ich langsam sauer. Nicht so altklug. Vorsicht". Doch anscheinend hat der Streit etwas in Lieselotte bewirkt. Die 66-Jährige zeigte auf ein Mal vollen Einsatz und schaffte es, ihre hibbelige Art unter Kontrolle zu kriegen.