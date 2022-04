"Better Call Saul": Taucht Walter White in der finalen Staffel auf?

In "Breaking Bad" wurde er zum Publikumsliebling, das Spin-off erzählt von seinem Werdegang: Am 19. April startet Netflix die finale Staffel von "Better Call Saul". Die Serie zeigt, wie der rechtschaffene Anwalt Jimmy McGill zum moralisch flexiblen Rechtsverdreher Saul Goodman (Bob Odenkirk) wurde, der in "Breaking Bad" der Hauptfigur Walter White (Bryan Cranston) dabei hilft, sein Drogenimperium aufzubauen. Von Anfang der Serie an wurde spekuliert, ob der Anwalt in "Better Call Saul" auf seinen späteren Auftraggeber treffen werde. Die Serienmacher deuteten nun an, dass beide Serien "auf jeden Fall aufeinandertreffen" werden.