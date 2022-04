Atze Schröder: der Mann unter den Locken

Atze Schröder ist deutschlandweit bekannt, doch über den Mann mit der markanten Lockenpracht weiß man wenig. In der Biografie "Blauäugig. Mein Leben als Atze Schröder" wird der Comedian persönlicher. Auch im prisma-Interview Mitte März gab er interessante Einblicke.

Was hat Sie dazu bewogen, das Buch "Blauäugig" zu schreiben?

Die Idee dazu kam mir vor zwei Jahren, nach meinem Auftritt bei Markus Lanz . Damals habe ich die Kontrolle über die Bühnenfigur Atze Schröder verloren. Vorher habe ich mir nie wirklich ins Privatleben schauen lassen. Doch die Reaktionen auf meinen emotionalen Ausbruch waren im Nachhinein so positiv, und es gab so viele Nachfragen, auch dazu, wie ich Comedian geworden bin, dass ich mir gedacht habe, ich schreibe das mal nieder. Der Titel "Blauäugig" ist bewusst doppeldeutig: Ich habe blaue Augen, und ich habe vieles nicht geplant und Glück, dass der Ball immer im Netz gelandet ist (lacht).

Auch wenn "Blauäugig" mehr oder weniger biografisch ist, merkt man an manchen Stellen doch deutlich, dass dort gerade der typische Atze, die Kunstfigur, spricht.

Ich habe schon darauf geachtet, dass es unterhaltsam ist. Wer mit mir nichts anfangen kann, liest es auch nicht. Wenn ich eine Biografie in die Hand nehme, erwarte ich keine nüchternen Schilderungen oder gar Selbstbeweihräucherungen. Ich möchte unterhalten werden.

Nein, das war tatsächlich das erste Mal. Der Kniefall, alles was da passierte – das war nicht geplant. Eigentlich sollte ich im letzten Drittel der Sendung meine Gute-Laune-Nummer abziehen. Vorher sprach ein Wissenschaftler über das damals noch neue Virus in Wuhan, dann kam die Holocaust-Überlende Eva Szepsi zu Wort. Ich wollte mich gar nicht zu den Themen äußern, aber die Situation hat mich einfach überwältigt, als mir auffiel: Hier sitzen gerade ein "Opfer-Kind" und ein "Täter-Kind" – mein Vater war ja bei der Wehrmacht – nebeneinander. Ich war wie von fremder Hand geführt, als ich aufstand und mich bei Eva Szepsi und ihrer Tochter entschuldigte. Sie hätte meine Hand auch wegschlagen können, hat sie aber nicht. Sie war sehr gerührt.

Haben Sie mit den Produzenten darüber gesprochen, wieso Sie überhaupt in dieser Sendung nach so ernsten Beiträgen eingeplant waren?

Darüber wurde nie gesprochen, das ist eine gute Frage. Lanz und ich sind uns freundschaftlich zugetan, und er wusste auch über meinen Vater Bescheid. Wahrscheinlich hat er deshalb auch so gezielt nachgefragt, was mein Vater jetzt an meiner Stelle machen würde.