Joana Zimmer war Galax'Sis bei "The Masked Singer" 2022

Eine Sängerin wie vom anderen Stern: Galax'Sis mischte die sechste "The Masked Singer"-Staffel auf. In der vierten Show wurde sie demaskiert. Sängerin Joana Zimmer steckte in dem Kostüm.

Ein Meteorit vom Planeten "Floristika Neun" ist in ein Gewächshaus auf der Erde aufgeschlagen. Aus diesem Stein wuchs Galax'Sis heraus. Soweit die Beschreibung der Figur. Im Einspieler raste das Wesen mit einer Geschwindigkeit von 42.195 km/h auf die Erde zu. Zudem auffällig: Die Sängerin wurde von zwei Tänzern an ihren Tentakeln auf die Bühne geführt.

Was sagte das Rateteam?

Ruth Moschner dachte zunächst an eine Sportlerin und nannte Weitspringern Malaika Mihambo, bezweifelte aber, dass die so gut singen kann. Auch der Name Indira von Bro'Sis fiel. Rea Garvey tippte auf Judith Williams – auch wenn ihm der Name zunächst nicht einfiel Und auch Joana Zimmer war ein Tipp von Rea. Weitere Tipps waren Mandy Capristo und Malena Ernmann, die Mutter von Greta Thunberg.